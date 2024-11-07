أمريكا تنقل سربا من مقاتلات إف-15 إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:33 مساءً - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة نقلت سربا من مقاتلات إف-15 إلى الشرق الأوسط تحسبا لهجوم إيراني.



أمريكا تنقل سرب مقاتلات إف- 15 للشرق الأوسط

وأعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن توقيع صفقة مع شركة بوينج الأمريكية لشراء 25 طائرة حربية من طراز "إف-15″ بـ5.2 مليارات دولار.

صفقة أمريكية إسرائيلية لشراء 25 مقاتلة حديثة

وتجدر الإشارة إلى أن المقاتلة "إف-15" هي طائرة مقاتلة أمريكية متعددة المهام تعمل في جميع الأحوال الجوية، تصنف طائرة تفوق جوي، وهي اعتراضية هجومية، وتعد الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية من أكثر مستخدميها.

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