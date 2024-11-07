أفهم مشاعر خيبة الأمل، رسائل هاريس إلى الشعب الأمريكي في خطاب الهزيمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في أول خطاب لها بعد هزيمتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، إن: "النتيجة لم تأتِ كما كنا نتمناها".

هاريس في أول خطاب لها بعد الهزيمة

وأضافت كامالا هاريس أمام حشد من أنصارها: "أشكركم على الثقة التي حصلت عليها منكم، دعوني أقول أن قلبي مليء اليوم بالامتنان للثقة والحب الذي قدمتموه لي.

وأشارت كامالا هاريس، إلى أن "نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم تكن مرضية لنا"، لكن الوعد الأمريكي سيظل مشعًّا.

تعهدت لـ ترامب بالمساعدة في انتقال السلطة

وتابعت هاريس "تحدثت مع ترامب وباركت له الفوز"، مضيفة "سنعمل معا وسنسلم السلطة".

وأكدت هاريس في كلمتها، ضرورة احترام خيارات الشعب، واستطردت، أعترف بالهزيمة، وأفهم مشاعر خيبة الأمل، ولن نكف عن المحاولة.

وقالت هاريس لأنصارها في جامعة هوارد التي تخرجت منها "بينما أقر بهزيمتي في هذه الانتخابات، لا أعترف بالقتال الذي أجج هذه الحملة".

وتعهدت هاريس بمواصلة النضال من أجل حقوق المرأة وضد العنف المسلح و"النضال من أجل الكرامة التي يستحقها كل الناس".

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.