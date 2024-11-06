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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعاند بايدن ولن يوقف الحرب قبل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعاند بايدن ولن يوقف الحرب قبل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعاند بايدن ولن يوقف الحرب قبل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول فى الاحتلال تأكيده، أن رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، لن يدع الرئيس الأمريكى جو بايدن يحقق إنجازا فيما يتعلق بوقف حرب غزة ولبنان.

نتنياهو لن يوقف الحرب قبل تنصيب بايدن

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيحاول في الشهرين المتبقيين أن يترك إرثا مثل وقف الحرب.

ولفت إلى أن، التقديرات تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يسمح لبايدن بتحقيق إنجاز قبل تنصيب دونالد ترامب.

نتنياهو ينهى الحرب خلال وقت مبكر من ولاية ترامب

فى ذات السياق، نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي قوله فى وقت سابق اليوم: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ينهي الحرب في غزة في وقت مبكر من ولاية دونالد ترامب لمنحه نصرا دبلوماسيا سريعا.

وأضاف المسؤول أنه "لا أحد في إسرائيل يريد المرشحة الديمقراطية لمنصب الرئيس كامالا هاريس ولا أحد يثق بها هنا".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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