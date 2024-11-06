هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعاند بايدن ولن يوقف الحرب قبل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول فى الاحتلال تأكيده، أن رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، لن يدع الرئيس الأمريكى جو بايدن يحقق إنجازا فيما يتعلق بوقف حرب غزة ولبنان.

نتنياهو لن يوقف الحرب قبل تنصيب بايدن

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيحاول في الشهرين المتبقيين أن يترك إرثا مثل وقف الحرب.

ولفت إلى أن، التقديرات تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يسمح لبايدن بتحقيق إنجاز قبل تنصيب دونالد ترامب.

نتنياهو ينهى الحرب خلال وقت مبكر من ولاية ترامب

فى ذات السياق، نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي قوله فى وقت سابق اليوم: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ينهي الحرب في غزة في وقت مبكر من ولاية دونالد ترامب لمنحه نصرا دبلوماسيا سريعا.

وأضاف المسؤول أنه "لا أحد في إسرائيل يريد المرشحة الديمقراطية لمنصب الرئيس كامالا هاريس ولا أحد يثق بها هنا".

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