بحثا قضايا الأمن المائي، تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الهولندى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:59 مساءً - استقبل الدكتور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نظيره الهولندى كاسبر فيلدكامب فى القاهرة.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، لاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية فى مجالات الطاقة واللوجستيات والرقمنة والذكاء الاصطناعى وصناعة الدواء وإدارة المياه،

وناقشا إنشاء مجلس لرجال الأعمال لجذب الاستثمارات المباشرة.

واستعرض الوزير عبد العاطى فى هذا السياق الإصلاحات الواسعة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.

كما تطرقت المناقشات إلى قضايا الأمن المائى المصرى، والهجرة، والتعاون الثلاثى فى أفريقيا.

كما شهدت المباحثات تبادلا للرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول الوزيران تطورات الأوضاع فى قطاع غزة ولبنان والسودان. وقد أعقب المشاورات مؤتمرا صحفيا مشتركا لوزيرى خارجية البلدين.

مصر تنضم للخطاب الموجه للأمم المتحدة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل عبد العاطى لوزراء الإسكان الأفارقة: مصر لم ولن تدخر جهدا من أجل دعم أشقائها الأفارقة

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.