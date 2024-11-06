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بحثا قضايا الأمن المائي، تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الهولندى - أخبار كلمتك

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بحثا قضايا الأمن المائي، تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الهولندى - أخبار كلمتك

بحثا قضايا الأمن المائي، تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الهولندى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:59 مساءً -  استقبل الدكتور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نظيره الهولندى كاسبر فيلدكامب فى القاهرة. 

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وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، لاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية فى مجالات الطاقة واللوجستيات والرقمنة والذكاء الاصطناعى وصناعة الدواء وإدارة المياه، 

 

وناقشا إنشاء مجلس لرجال الأعمال لجذب الاستثمارات المباشرة.  

واستعرض الوزير عبد العاطى فى هذا السياق الإصلاحات الواسعة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.

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 كما تطرقت المناقشات إلى قضايا الأمن المائى المصرى، والهجرة، والتعاون الثلاثى فى أفريقيا.

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كما شهدت المباحثات تبادلا للرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول الوزيران تطورات الأوضاع فى قطاع غزة ولبنان والسودان. وقد أعقب المشاورات مؤتمرا صحفيا مشتركا لوزيرى خارجية البلدين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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