أم المعارك، ترامب يتقدم على هاريس في بنسلفانيا الحاسمة بعد فرز 93 % من الأصوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - انتخابات الرئاسة الأمريكية ، شهدت ولاية بنسلفانيا المتأرجحة فرز 93 بالمئة من الأصوات حتى الآن، والنتائج تظهر تقدم الجمهوري دونالد ترامب على الديمقراطية كامالا هاريس.

وتظهر النتائج تقدم ترامب بنسبة 51.2 بالمئة مقابل 47.8 بالمئة لهاريس.

وتتمتع ولاية بنسلفانيا بمكانة استراتيجية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتعد محط أنظار المتابعين، حيث ستكون النتائج في هذه الولاية حاسمة في تحديد الفائز في الانتخابات، ما يجعلها تسمى بـ"أم المعارك"، وفق المحللين.

وتتمتع بنسلفانيا بتنوع سكاني كبير يشبه التركيبة السكانية للولايات المتحدة ككل، وتشكل جزءا من "الحائط الأزرق" الديمقراطي مع ولايتي ميتشغان وويسكونسن، إلا أن بنسلفانيا هي الأكثر أهمية بينها، حيث تحظى بـ 19 مندوبًا في المجمع الانتخابي.

وستكون نتائج هذه المقاطعة من المؤشرات الأولى التي ستعطي دلالات بشأن الفائز المحتمل في الانتخابات.

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