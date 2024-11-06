ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - أعلن دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن فوزه بالانتخابات الأمريكية، وذلك بعدما أكدت شبكة فوكس نيوز حصوله على ٢٧٧ صوتا في المجمع الانتخابي.

ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية

وقال دونالد ترامب، في كلمة له اليوم الأربعاء أمام أنصاره في مقر حملته بفلوريدا: يبدو أننا سنحافظ على الأغلبية في مجلس النواب.

ترامب يفوز بأصوات المجمع الانتخابي

وأضاف ترامب: الشعب الأمريكي أعطانا ولاية جديدة واستعدنا الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وتابع:" فزت بالتصويت الشعبي ونحو 315 صوتا في المجمع الانتخابي وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب

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