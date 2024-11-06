رسالة من هاريس للعاملين في مراكز الاقتراع بعد بدء ظهور أولى النتائج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:44 صباحاً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نشرت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس منشورًا على منصة "إكس" بعدما بدأت أولى نتائج السباق الرئاسي المحتدم بينها والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بالظهور.

وقالت هاريس عبر "إكس" إن "التصويت هو الحرية الأساسية التي تفتح الباب أمام كل الحريات الأخرى".

وأضافت: "إلى العاملين في مراكز الاقتراع ومسؤولي الانتخابات الذين يعملون بلا كلل لضمان احتساب كل صوت، شكرًا لكم".



وكانت هاريس قد قالت في منشور سابق "إذا كنت لا تزال في الطابور عند إغلاق صناديق الاقتراع، ابق هناك لأن لديك الحق في الإدلاء بصوتك".

وشهد السباق نحو البيت الأبيض أحداثًا غير مسبوقة، إذ تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال، وانسحب الرئيس جو بايدن فجأة لتدخل نائبته هاريس المنافسة.

تفوق ترامب على هاريس

وحصد دونالد ترامب المرشح الجمهوري، وفقًا للنتائج الأولية، 95 صوتًا بالمجمع الانتخابي مقابل 35 صوتًا لكامالا هاريس المرشحة الديمقراطية، حتى الآن.

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب وفقا للنتائج الأولية، في ولايات ميسيسيبي وتينيسي وألاباما وفلوريدا، فيما فازت هاريس في إيلينوي ورود آيلاند وكونتيكت.

فوز ترامب بولاية فلوريدا

وأضاف دونالد ترامب 30 صوتًا بالمجمع الانتخابي بعد فوزه بولاية فلوريدا، ويتقدم ترامب في جورجيا بنسبة 62% بعد فرز 25 % من الأصوات.

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولايتي إنديانا وكنتاكي وحصل على 19 صوتًا في المجمع الانتخابي، بينما فازت كامالا هاريس بفيرمونت وحصلت على 3 أصوات.

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