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ترامب أم هاريس، من يسيطر على مفاتيح البيت الأبيض وفقًا لتوقعات عائلة سيمبسون؟ - أخبار كلمتك

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ترامب أم هاريس، من يسيطر على مفاتيح البيت الأبيض وفقًا لتوقعات عائلة سيمبسون؟ - أخبار كلمتك

ترامب أم هاريس، من يسيطر على مفاتيح البيت الأبيض وفقًا لتوقعات عائلة سيمبسون؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:09 مساءً - الانتخابات الأمريكية، بعد أن نجح برنامج "عائلة سيمبسون" في إثبات أنه يتمتع بقدرة خارقة على التنبؤ بدقة وبشكل صادم ببعض الأحداث المهمة، التفت العديد من الأنظار اليه لمعرفة مصير الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

عائلة سيمبسون يتوقع فوز كامالا هاريس

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 وانتشرت صورة من إحدى الحلقات التي توقعت فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وفي حلقة بعنوان "Bart to the Future"، بثت عام 2000 ظهر دونالد ترامب على أنه رئيس الولايات المتحدة، كما تظهر في الحلقة شخصية "ليزا" كرئيسة، والتي تقول أثناء وجودها في المكتب البيضاوي: "كما تعلمون، لقد ورثنا أزمة كبيرة في الميزانية من الرئيس ترامب".

ملابس عائلة سيمبسون والمرشحة الديمقراطية هاريس

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 وانتشرت هذه الحلقة على نطاق واسع عندما أصبحت هاريس أول نائبة لرئيس الولايات المتحدة، حيث وهي ترتدي ملابس مطابقة لما ظهرت فيها "ليزا" في الحلق وهي سترة أرجوانية ولآلئ.

الآن، عادت الحلقة لتنتشر مرة أخرى. يعتقد بعض المعجبين أن الحلقة تشير بالفعل إلى أن هاريس ستفوز في هذه الانتخابات.

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ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من الحلقة والتي تظهر فيها "ليزا"، وهي تجلس خلف المكتب الرئاسي في المكتب البيضاوي داخل البيت الأبيض.

وكتب أحد النشطاء: "لقد فازت كامالا هاريس بالفعل بهذه الانتخابات منذ سنوات. كيف أعرف؟ لأن عائلة سمبسون كتبت هذا السيناريو منذ سنوات".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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