إعلام إسرائيلي يكذب جيش الاحتلال بشأن الوثائق المسربة من مكتب نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن الوثائق التي سرّبت من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إطار القضية الأمنية لم يعثر عليها جنود في غزة، بعد مزاعم بأن الجيش الإسرائيلي عثر عليها في أحد الأنفاق.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل ضابطا برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي أثناء إجازته في إطار قضية تسريبات الوثائق الأمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تسريبات خطيرة من مكتب نتنياهو

ويوم السبت الماضي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الاتهامات التي يحقق فيها الشاباك مع موظفين في مكتب نتنياهو تصل عقوبة بعضها إلى السجن 15 عاما.

تفاصيل عملية اصطياد عملاء مكتب نتنياهو

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أن هناك مجموعة تعمل في الظلام وتشغل عملاء داخل الجيش وتزور وثائق وتزود الإعلام بأخبار مضللة لإحباط صفقة التبادل مع حماس.

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