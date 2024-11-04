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إعلام إسرائيلي يكذب جيش الاحتلال بشأن الوثائق المسربة من مكتب نتنياهو - أخبار كلمتك

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إعلام إسرائيلي يكذب جيش الاحتلال بشأن الوثائق المسربة من مكتب نتنياهو - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي يكذب جيش الاحتلال بشأن الوثائق المسربة من مكتب نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:58 مساءً -  ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن الوثائق التي سرّبت من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إطار القضية الأمنية لم يعثر عليها جنود في غزة، بعد مزاعم بأن الجيش الإسرائيلي عثر عليها في أحد الأنفاق.

وذكرت  القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل ضابطا برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي أثناء إجازته في إطار قضية تسريبات الوثائق الأمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

 

تسريبات خطيرة من مكتب نتنياهو 

ويوم السبت الماضي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الاتهامات التي يحقق فيها الشاباك مع موظفين في مكتب نتنياهو تصل عقوبة بعضها إلى السجن 15 عاما.

 

تفاصيل عملية اصطياد عملاء مكتب نتنياهو 

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أن هناك مجموعة تعمل في الظلام وتشغل عملاء داخل الجيش وتزور وثائق وتزود الإعلام بأخبار مضللة لإحباط صفقة التبادل مع حماس.

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متحدث بديوان نتنياهو، صحيفة إسرائيلية تكشف المشتبه به الرئيسي بقضية التسريبات

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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