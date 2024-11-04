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لحظة تفجير الاحتلال أحياء كاملة في جنوب لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

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لحظة تفجير الاحتلال أحياء كاملة في جنوب لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة تفجير الاحتلال أحياء كاملة في جنوب لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:20 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، لحظة تفجير جيش  الاحتلال  الإسرائيلي أحياء في قرية لبنانية حدودية.

 

  الاحتلال يفجر أحياء في قرية لبنانية حدودية

وبدوره نشر الإعلام الإسرائيلي لقطات تظهر نسفا كاملا وبشكل متزامن لأحياء في بلدة ميس الجبل، جنوبي لبنان، وذلك في أقل من 30 ثانية.


ويواصل  جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير بلدات حدودية جنوبية بكاملها، حيث يقول إنها مراكز لحزب الله ومواقع لإطلاق هجماته.
 

 الاحتلال يدمر قرية مطمورة جنوبي لبنان

ودمر الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، قرية مطمورة جنوبي لبنان، قرب كيبوتس آدميت وقرية عرب العرامشة في الجليل الغربي.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تفجير القرية، حيث وقعت انفجارات كبيرة وارتفعت كرات اللهب العملاقة إلى السماء.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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