لحظة تفجير الاحتلال أحياء كاملة في جنوب لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:20 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، لحظة تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي أحياء في قرية لبنانية حدودية.

الاحتلال يفجر أحياء في قرية لبنانية حدودية

وبدوره نشر الإعلام الإسرائيلي لقطات تظهر نسفا كاملا وبشكل متزامن لأحياء في بلدة ميس الجبل، جنوبي لبنان، وذلك في أقل من 30 ثانية.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير بلدات حدودية جنوبية بكاملها، حيث يقول إنها مراكز لحزب الله ومواقع لإطلاق هجماته.



الاحتلال يدمر قرية مطمورة جنوبي لبنان

ودمر الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، قرية مطمورة جنوبي لبنان، قرب كيبوتس آدميت وقرية عرب العرامشة في الجليل الغربي.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تفجير القرية، حيث وقعت انفجارات كبيرة وارتفعت كرات اللهب العملاقة إلى السماء.

حزب الله يهاجم تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالمسيرات الانقضاضية الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال دمر كل مستشفيات شمال القطاع

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.