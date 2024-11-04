مقتل طيار إيراني جراء سقوط مروحية عسكرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:42 مساءً - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن مقتل الطيار صادق رنجبر، الذي أصيب بجروح يوم الأربعاء الماضي إثر سقوط مروحية تابعة للحرس الثوري بمدينة شيراز جنوبي إيران.

مقتل طيار إيراني أثر سقوط مروحيته

وقالت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري إن الطيار جعفر رنجبر توفي اليوم متأثرًا بإصابته بحروق بالغة في حادث تحطم المروحية قبل أيام في منطقة زرندشت بمدينة شيراز خلال تدريبات عسكرية.

سقوط مروحية تابعة للحرس الثوري

ويوم الأربعاء الماضي، قال بيان لفيلق فجر بمحافظة فارس، التابع للحرس الثوري، إن "مروحية تابعة للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، تعرضت للسقوط عندما كانت في مهمة تدريبية لإحدى القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، قرب مدينة زرندشت، وأصيب أحد ركابها وتم نقله إلى المستشفى".

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