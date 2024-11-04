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انتحار ضابط إسرائيلي عقب عودته من غزة - أخبار كلمتك

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انتحار ضابط إسرائيلي عقب عودته من غزة - أخبار كلمتك

انتحار ضابط إسرائيلي عقب عودته من غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - أقدم ضابط في جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، على الانتحار بعد عودته من العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تقارير تفيد بارتفاع أعداد الجنود المصابين باضطرابات نفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة، بسبب الحرب الدائرة. 

 انتحار ضابط إسرائيلي بعد عودته من غزة 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضابط المنتحر يُدعى سنتياغو عوفاديا، وكان قد شارك مؤخرًا في القتال في غزة. 

كما ذكرت التقارير إلى إصابة مئات من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي باضطرابات نفسية وجسدية منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر  2023.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن البيانات العسكرية أظهرت انتحار 10 جنود خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 11 مايو 2024.

وفي تقرير سابق، أصدرت إدارة إعادة التأهيل في  جيش الاحتلال الإسرائيلي معطيات تفيد بأن أكثر من ثلث الجنود الذين يتم إبعادهم من ساحات القتال يعانون من مشاكل في الصحة العقلية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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