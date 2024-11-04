انتحار ضابط إسرائيلي عقب عودته من غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - أقدم ضابط في جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، على الانتحار بعد عودته من العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تقارير تفيد بارتفاع أعداد الجنود المصابين باضطرابات نفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة، بسبب الحرب الدائرة.

انتحار ضابط إسرائيلي بعد عودته من غزة

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضابط المنتحر يُدعى سنتياغو عوفاديا، وكان قد شارك مؤخرًا في القتال في غزة.

كما ذكرت التقارير إلى إصابة مئات من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي باضطرابات نفسية وجسدية منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن البيانات العسكرية أظهرت انتحار 10 جنود خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 11 مايو 2024.

وفي تقرير سابق، أصدرت إدارة إعادة التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي معطيات تفيد بأن أكثر من ثلث الجنود الذين يتم إبعادهم من ساحات القتال يعانون من مشاكل في الصحة العقلية.

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