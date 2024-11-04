أول ثلاثاء من نوفمبر، حكاية تقليد أمريكي ليوم الاقتراع منذ 179 عامًا وعلاقته بالمزارعين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:14 مساءً - تنفر الولايات المتحدة الأمريكية بين دول الغرب بإجراء يوم الاقتراع في الانتخابات العامة يوم الثلاثاء، وتحديدًا أول ثلاثاء في شهر نوفمبر، فما قصة ذلك التقليد؟

تقليد أمريكي ليوم الاقتراع منذ 179 عامًا

للأمر علاقة مباشرة بالمزارعين، والعمل الزراعي الذي كان عماد الاقتصاد الأمريكي منذ تأسيس البلاد.

وحسب المنظمة المعنية بالتصويت في الخارج "Overseas Vote Foundation" فإن اختيار يوم الثلاثاء الأول في نوفمبر يفسر الثقافة الزراعية في البلاد آنذاك.

وتقول المنظمة عبر موقعها الإلكتروني: إن الانتخابات الأمريكية في الربيع وأوائل الصيف كانت تتداخل مع موسم الزراعة، كما كانت في أواخر الصيف وأوائل الخريف تتداخل مع الحصاد، وهذا جعل شهر نوفمبر في أواخر الخريف، وبعد اكتمال الحصاد، الفترة الأنسب خاصة أنها تأتي قبل أن يحل الطقس الشتوي القاسي.

أما عن يوم الثلاثاء فقد تم اختياره نظرًا إلى أن غالبية الناخبين كانوا مزارعين، وكانوا خارج المدن، ولم يكن يوم الأحد مناسبًا نظرًا لاعتبارات وجود الناخبين في الكنائس، كما أن يوم الاثنين لم يكن مناسبًا لأن السفر سيكون مرهقا، وهكذا تم تحديد الثلاثاء موعدًا للتصويت بما يمنح الناخبين كامل يوم الاثنين بهدف السفر إلى مراكز المدن ثم العودة.

عيوب يوم الانتخابات في أمريكا

يضاف إلى ذلك العيوب التي ظهرت في التقليد الذي كان متبعًا، فقبل عام 1845 كان القانون يجيز لكل ولاية تحديد أي يوم خلال الفترة التي تمتد إلى 34 يومًا ما قبل أول أربعاء من شهر ديسمبر، موعدًا للتصويت.

وقد ظهرت بعض العيوب في ذلك التقليد إذ كانت الولايات التي تنشر نتائجها باكرًا تؤثر على الولايات الأخرى التي كانت تحدد مواعيد التصويت لاحقا، وهو ما دفع إلى اعتماد يوم واحد للتصويت في جميع الولايات.

ونظرًا لتلك الاعتبارات أقر الكونجرس الأمريكي عام 1845 "قانون تحديد وقت موحد لإجراء انتخابات ناخبي الرئيس ونائب الرئيس في جميع ولايات الاتحاد، والذي حدد يوم الثلاثاء الخاص باعتباره يوم الانتخابات، وهو التقليد الذي ما زال ساريًا حتى اليوم.

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