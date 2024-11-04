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تفاصيل لقاء أبو الغيط مع الرئيس أبو مازن - أخبار كلمتك

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تفاصيل لقاء أبو الغيط مع الرئيس أبو مازن - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء أبو الغيط مع الرئيس أبو مازن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:15 صباحاً - التقى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة مساء الأحد مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في مقر إقامته على هامش زيارته الحالية إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أنه تم خلال اللقاء  بحث تطور الأوضاع في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والجهود المبذولة من جانب مختلف الأطراف من أجل وضع حد لهذا العدوان والتوصل إلى الترتيبات التي يمكن  أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار وما يعقب ذلك من تطورات.

وذكر المتحدث أن أبو الغيط ناقش مع الرئيس عباس كذلك الجهود العربية الحثيثة المبذولة من اجل  تجسيد حل الدولتين ورفع عدد الدول المؤيدة لحصول فلسطين علي العضوية الكاملة في الامم المتحدة، وكذلك زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة مستقلة.

وأضاف رشدى أن الأمين العام وضع الرئيس محمود عباس في صورة الاتصالات التحضيرية الجارية للإعداد للقمة العربية الاسلامية المشتركة، كما استمع منه حول أولويات فلسطين في القمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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