إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يخطط للبقاء طويلا في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:43 صباحاً - ذكرت القناة 14 العبرية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن مسؤولين بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أكدوا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع منطقة سيطرته حول محور نتساريم، وأقاموا عددا كبيرا من المواقع العسكرية بقطاع غزة.

جيش الاحتلال يخطط للبقاء في قطاع غزة

وقال المسؤولون الإسرائيليون:" سنبقى في قطاع غزة ونسيطر أمنيا على المنطقة والسيطرة على محور نتساريم زادت إلى 7 كيلومترات من السياج الحدودي إلى البحر وعرض 7 كيلومترات من الشمال إلى الجنوب ".

وأضاف المسئولون الإسرائيليون:" الجيش دمر بلدات فلسطينية بأكملها في المنطقة من أجل خلق مساحة أمني ويستعد بالفعل لاحتمال بقاء طويل في قطاع غزة".

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