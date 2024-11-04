استشهاد قيادي بحزب الله وآخر بحركة الجهاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:33 صباحاً - الحرب على غزة ، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استشهاد قياديين أحدهما في حزب الله في لبنان والآخر في حركة الجهاد في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أبو علي رضا، القيادي في حزب الله في منطقة برعشيت جنوبي لبنان، وأحمد الدلو، القيادي في عضو استخبارات "الجهاد الإسلامي"، الذي يعتقد أنه هاجم مستوطنة كفار عزة في السابع من أكتوبر 2023، في غزة.



وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية الإسرائيلية قتلت أبو علي رضا، قائد حزب الله في منطقة برعشيت في جنوب لبنان.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، كان أبو علي رضا مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ الهجمات الصاروخية والمضادة للدبابات على قوات الجيش الإسرائيلي وأشرف على أنشطة عناصر حزب الله في المنطقة.

وفي قطاع غزة، قتل الدلو بقصف شنته الطائرات الإسرائيلية، بتوجيه من جهاز الأمن العام والقوات البرية للجيش الإسرائيلي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه قتل شخص آخر مع أحمد الدلو.

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