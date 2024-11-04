خبير أمن قومي: قضايا السياسة الخارجية تهيمن على الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:44 صباحاً - أكد مارك توث، خبير الأمن القومي والسياسة الخارجية، أن ملفات السياسة الخارجية تهيمن على الانتخابات الأمريكية، وهي تؤثر على الناخبين بأشكال مختلفة.

قضايا الانتخابات الأمريكية

وتابع: «لنرى من سيفوز بـالانتخابات الأمريكية إذا كانت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس أو الحزب الجمهوري دونالد ترامب، كل قضايا السياسة الخارجية يجب أن يتم الحديث عنها بشكل منفصل لأن كل قضية من هذه القضايا لها تأثيرها الخاص».

وأضاف «توث»، خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»: «من وجهة نظري، روسيا ليست بالقائمة الخاصة بما يهم الشعب الأمريكي في الانتخابات، لكن الأهم بالنسبة للناخبين بأنه من سيكون قادرًا على تنفيذ تعهداته».

نهج كامالا هاريس حال الفوز بالرئاسة الأمريكية

وواصل: «بالنسبة لهاريس سنرى نهج متقارب للغاية من الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، لأن إدارة بايدن اتخذت موقفا دفاعيًا فيما يخص أوكرانيا، وبالطبع يرغبون في رؤية كييف تفوز ويستمرون في دعمها عسكريًا، وهناك الكثير من القيود التي يفرضونها على أوكرانيا فيما يخص نوعية الأسلحة للتعامل مع روسيا».

وشدد على أنه في حال فوز ترامب سيكون هناك نهج مختلف بشأن روسيا والسياسة الخارجية الأمريكية، وأن ترامب قادر على حل الأزمة وسيضغط على كييف من أجل تسوية سلمية.

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