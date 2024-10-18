جيش الاحتلال يعترض هدفا جويا أطلق من الأراضي السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:50 مساءً - أعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة، أنه اعترض هدفًا جويًّا مشبوهًا خلال اقترابه من الحدود الإسرائيلية، قادمًا من أراضي سورية.

إسرائيل تعترض هدفًا جويًّا قادمًا من سوريا

وقال جيش الاحتلال في بيان: "قبل مدة قصيرة، اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي هدفًا جويًّا مشبوهًا يقترب من جهة سوريا، قبل عبوره إلى الأراضي الإسرائيلية".

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مجموعة مدعومة من إيران أطلقت طائرة مسيرة نحو إسرائيل.

عمليات عسكرية في الجبهة الشمالية

وفي الإطار ذاته، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استدعاء لواء احتياط لتنفيذ عمليات عسكرية في الجبهة الشمالية، وفق "فرانس برس".

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