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جيش الاحتلال يعترض هدفا جويا أطلق من الأراضي السورية - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يعترض هدفا جويا أطلق من الأراضي السورية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعترض هدفا جويا أطلق من الأراضي السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:50 مساءً - أعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة، أنه اعترض هدفًا جويًّا مشبوهًا خلال اقترابه من الحدود الإسرائيلية، قادمًا من أراضي سورية.

 

إسرائيل تعترض هدفًا جويًّا قادمًا من سوريا

وقال  جيش الاحتلال في بيان: "قبل مدة قصيرة، اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي هدفًا جويًّا مشبوهًا يقترب من جهة سوريا، قبل عبوره إلى الأراضي الإسرائيلية".  

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مجموعة مدعومة من إيران أطلقت طائرة مسيرة نحو إسرائيل.

 

عمليات عسكرية في الجبهة الشمالية

 وفي الإطار ذاته، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استدعاء لواء احتياط لتنفيذ عمليات عسكرية في الجبهة الشمالية، وفق "فرانس برس".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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