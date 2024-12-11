اكتشفوا كل جديد حول الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان على تردد كل القنوات الناقلة فى حلقة انقاذ عثمان حليمة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:58 صباحاً - الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان الان نوضحها أمام حضراتكم مع ارتفاع حولها لحد كبير حدة البحث على جوجل لكونه يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أفضل الأعمال الدرامية التي تبث فى تركيا، حيث قد بدء الجميع يتحمس ويتشوق إلى تلك الحلقة لكونها من الحلقات المرتقبة التي فيها سنتابع العديد من الأحداث المهمة والشيقة، خاصة بعد الإعلان الذي كشف من خلاله على العديد من الاحداث الشيقة التي سنتابع على أساسها اجدد ترددات القنوات المسؤولة عن نقل تلك الحلقة الان.

الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان

الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان جميع مؤشرات البحث على جوجل أصبحت مرتفعة بشكل كبير حولها، حيث اليوم الاربعاء الموافق ميلادياً اليوم الحادي عشر من ديسمبر سنصبح على موعد مع عرض تلك الحلقة التي فيها سنتابع العديد من الاحداث التي من ضمنها موت قراضي والكشف عن سر صوفيا بويينا وانقاذ حليمة من قبل السيد عثمان وافتتاح أورهان القلعة وغيرها من الأحداث الشيقة، لهذا سنوضح مع حضراتكم الان تردد جميع القنوات المسؤولة عن نقل تلك الحلقة الان.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يذاع المسلسل التركي المحبوب قيامة عثمان فى مساء يوم الاربعاء من كل اسبوع عند تمام السابعة مساءً حسب توقيت القاهرة والثامنة حسب توقيت المملكة العربية السعودية عبر شاشات اي تى فى التركية على نحو الرموز والترددات التالية:

القمر الصناعي ترك سات

التردد:- 11628

معدل الاستقطاب افقي

الترميز:- 27500

الجودة اتش دي

معدل التصحيح:- 5/6

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12034

التصحيح 3/4

الاستقطاب افقي

الترميز 27500

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11034

معدل الترميز27500

معدل الاستقطاب عمودي