اكتشفوا كل جديد حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 National Geographic على جميع الأقمار الصناعية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:47 مساءً - إن كثيرًا من الناس يفضلون المحتوى العلمي ذات التشويق والغامض في مختلف الوطن العربي والعالمي، وحتى يتمكن العرب من متابعة هذا المحتوى تم طرح قناة ناشيونال جيوغرافيك التي تأسست منذ فترة كبيرة عام 2009م، وقد نالت إعجاب الكثير نظرًا للمحتوى الشيق الذي تعرضه القناة، وحتى يتمكن العرب من متابعتها تم دبلجة البرامج والفيديوهات التي تعرض باللغة العربية، حيث تقوم بعرض الكثير من الفيديوهات الوثائقية والبرامج العلمية على مدار اليوم بدون تشويش في القناة، إليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 في السطور القادمة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بعرض الكثير من البرامج العلمية المختلفة سواء للحيوانات، الطبيعة البرية وعالم البحار، وذلك يجعلك تخوض تجربة غريبة الأطوار في مكانك دون الذهاب لأي مكان، وقد تم تحديث القناة لضمان صورة أجود وصوت أنقى دون انقطاع في البث، إليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025

تردد القناة: 11411.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد أخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

تردد القناة: 11470.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تميزت قناة ناشيونال جيوغرافيك بالبرامج الشيقة المتنوعة التي تقوم بعرضها، ومن ضمن هذه البرامج: