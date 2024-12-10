اكتشفوا كل جديد حول هتكسب كام فى الشهر من شهادة الادخار البنكية 30%؟ وحقيقة طرح شهادة جديدة في البنك الأهلي المصري - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - هناك العديد من التساؤلات في الساعات القليلة الماضية من جميع المواطنين والمستثمرين عن هتكسب كام فى الشهر من شهادة الادخار البنكية 30%؟، خصوصا ان هناك بعض الشهادات المطروحة من البنك الأهلي المصري والتي لها عائد يصل الي 30%، ويعمل البنك الأهلي علي توفير كافة المعلومات التي تخص الشهادات لجميع العملاء، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن هتكسب كام فى الشهر من شهادة الادخار البنكية 30%؟ من خلال متابعة هذا المقال.

هتكسب كام فى الشهر من شهادة الادخار البنكية 30%؟

قام البنك الأهلي المصري في توفير بعض شهادات الادخار امام جميع العملاء وتكون بعائد مرتفع، وسوف نعرف لكم الشهادة التي بعائد متناقص يصل الي 30% وتعتبر هي من أعلي الشهادات المتاحة في البنك بدولة مصر، ونتعرف عليها في الشكل التالي:

يمكنك شراء الشهادة من بداية 1000 جنية مصري، ويكون مدتها تصل الي ثلاثة سنوات، ويكون العائد منها يصل الي 30% للعام الأول، بينما 25% للعام الثاني، بينما 20% للعام الثالث.

وهذه الشهادة في حالة استثمارك بقيمة تصل الي 100 ألف جنية من خلال هذه الشهادة فسوف يكون العائد منها يصل الي 30%، ويكون الفائدة من قيمة هذه الأموال ستكون تصل الي 30 ألف جنية في السنة الاولي، بينما 25 ألف في السنة الثانية، و20 ألف جنية في العام الثالث.

حقيقة طرح شهادة ادخارية جديدة في البنك الأهلي المصري

هناك حالات بحث كبيرة من جميع المواطنين علي معرفة الشهادات الجديدة خصوصا ان البعض نشر علي وسائل التواصل الاجتماعي علي حقيقة طرح شهادة جديدة بعائد يصل الي 30%، ومن الطبيعي ان هذه الشهادة هي البلاتينية المتاحة في كافة الفروع وبعائد متدرج في السنة الأولي تكون 30%، وفي الثانية تكون 25%، وفي السنة الثالثة 20%.