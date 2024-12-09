اكتشفوا كل جديد حول هل سيتم تجديد محمد صلاح في ليفربول؟؟! واهم الخطوات القادمة “التفاصيل” - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:53 مساءً - في تطور جديد حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، أكدت تقارير صحفية بريطانية أن النادي بدأ خطوات جادة لتأمين بقاء اللاعب ضمن صفوفه لفترة أطول، وذكرت صحيفة ذا أثلتيك أن إدارة ليفربول قدمت عرض مبدئيا للنجم المصري من أجل تمديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2025.

مفاوضات مستمرة بين محمد صلاح وليفربول

على الرغم من العرض المبدئي الذي قدمه ليفربول، إلا أن الاتفاق النهائي لم يبرم بعد، حيث أشار التقرير إلى أن المفاوضات بين الطرفين قد تستمر لفترة طويلة، إدارة النادي تسعى جاهدة لإقناع محمد صلاح بالبقاء ضمن صفوف الفريق، نظرا لدوره الحيوي وتأثيره الكبير على أداء الريدز في السنوات الأخيرة.

خطوات مماثلة مع نجوم الفريق الآخرين

يأتي تحرك ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح بعد قيامه بخطوات مشابهة مع نجوم آخرين في الفريق، مثل فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، اللذين تلقيا عروضا لتمديد عقودهما أيضا، هذا يشير إلى استراتيجية النادي للحفاظ على استقراره الفني وضمان استمرار لاعبيه الأساسيين لفترات أطول.

نافذة انتقالات مفتوحة في يناير

من الجدير بالذكر أن محمد صلاح سيكون له الحق في التفاوض مع أي نادي آخر بداية من شهر يناير المقبل، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع ليفربول، هذا يضع النادي تحت ضغط لإنهاء المفاوضات بسرعة لتجنب رحيل اللاعب الذي يعتبر أحد أهم أعمدة الفريق، ومن المتوقع أن تتابع جماهير ليفربول عن كثب هذه المفاوضات، وسط آمال بأن تنجح إدارة النادي في الحفاظ على صلاح، الذي سجل أرقاما قياسية وأصبح أيقونة كروية للفريق منذ انضمامه في 2017.