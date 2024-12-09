اكتشفوا كل جديد حول الأن Kurulus Osman .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 وتردد قناة ATV والفجر الجزائرية العارضة للحلقة الجديدة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:53 مساءً - ينتظر العديد من متابعي المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان الحلقة 174 وجميع المتابعين في حالة من الشوق لمتابعتها لانها تعتبر من الحلقات المميزة التي يوجد بها العديد من الأحداث الممتعة ، والتي تمت عرضها من قبل الإعلانات التشويقية والتي أعلنت عن احداث ممتعة تخص الحلقة القادمة التي يتم عرضها يوم الأربعاء من كل اسبوع ، وتفسير الإعلانات التي تم عرضها محاولة قتل بالا واصابة المؤسس عثمان ، وازدادت عملية البحث من قبل جميع المتابعين عن الحلقة القادمة من مسلسل قيامة عثمان لمعرفة ما الذي حدث في الاشتباكات التي حدثت بين صوفيا وعثمان ومأتم الوصل اليه ، ويتسأل العديد من متابعي المسلسل هل ستفعل حلمية شيء مع بالا وهل ستكتشف انها ابنتها ام لا.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174

وظهر في الإعلان عند الحلقة القادمة 174 من مسلسل عثمان الكثير من الاحداث التي تبدو نبذة بسيطة عن الحلقة الجديد ولكن ستعرض الحلقة بالكامل يوم الاربعاء علي قناة اي تي في والفجر الجزائرية أيضا ، ولكن من أهم الأحداث التي ظهرت بالاعلان عودة صوفيا بعد الاختفاء فترة طويلة ومن المتوقع اشتعال الحرب بينهم من جديد ، وسيتناول كل متابعي المسلسل في هذا الموسم العديد من الاحداث الممتعة ، ويشغل عدد كبير من المواطنين ما الذي ستفعله صوفيا مع عثمان من خلال موقعنا اقرا نيوز سنعرض لكم الاحداث.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

سوف يتم عرض مسلسل قيامة عثمان عبر مجموعة من القنوات وهي كالاتي

قناة أي تي في ATV التركية

تردد القناة: 10769.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:5 /6.

معدل الترميز: 27500.

قناة الفجر الجزائرية