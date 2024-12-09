اكتشفوا كل جديد حول إيداع الدفعة 85.. صرف راتبين لحساب المواطن لدفعة ديسمبر 2024 “خدمة المستفيدين” توضح - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:42 مساءً - ساعات قليلة ويتم إيداع الدفعة 85 من حساب المواطن فى حسابات المستفيدين ومع اقتراب موعد حساب المواطن ازاد البحث والتساؤل حول خبر صرف راتبين لحساب المواطن لدفعة 85 ديسمبر 2024 بأمر ملكي وقد أوضح حساب خدمة المستفيدين حقيقة الخبر وذلك عقب تلقيه عدد كبير من التساؤلات من المستفيدين وفي نفس السياق كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن الموعد المحدد لصرف دعم حساب المواطن، ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان نتائج الأهلية المتعلقة بالدفعة الجديدة وسوف نجيب على كل هذه التساؤلات من خلال هذا التقرير.

حقيقة صرف راتبين لحساب المواطن لدفعة 85 ديسمبر 2024

ومع اقتراب موعد صرف دفعة ديسمبر 2024 انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تدعي وجود أوامر ملكية تقضي بصرف راتبين من حساب المواطن لهذا الشهر بمناسبة نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت هذه الأنباء تماما، مؤكدة أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى نشر البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه لا توجد أي تغييرات أو زيادات على رواتب حساب المواطن في الوقت الراهن، ولم تصدر أي قرارات ملكية تتعلق بتعديل قيمة الدعم، وشددت الوزارة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، محذرة من الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها من مصادر غير موثوقة.

موعد صرف حساب المواطن

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف دفعة ديسمبر 2024 من دعم حساب المواطن سيكون يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، والذي يتزامن مع 9 جمادى الآخرة 1446 هجريا، وأوضحت الوزارة أن الصرف يتم عادة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مع مراعاة أيام العطلات والإجازات الرسمية في السعودية، ففي حال تزامن موعد الصرف مع إجازة رسمية يتم تقديمه أو تأجيله بيوم واحد، ويتم إبلاغ المستفيدين بذلك مسبقا عبر منصات الوزارة الرسمية، أو الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على منصة “إكس”.