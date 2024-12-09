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“جوائز قيمة ” تصويت راعي النظر نسخة 2024 منقية هامات الجزيرة والنادرات برعاية stc - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “جوائز قيمة ” تصويت راعي النظر نسخة 2024 منقية هامات الجزيرة والنادرات برعاية stc - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:23 صباحاً - أعلنت راعي النظر عن مسابقة  منقية الجزيرة تصويت إذ بدأت المرحلة الخاصة بجمع الأصوات لتلك المسابقة اعتبار من تاريخ 7 من ديسمبر 2024 م، وتعد واحدة من أهم المسابقات والفعاليات الحالية التي تحظى بالمزيد من الاهتمام من قبل الكثيرين وتلك هي المرة التاسعة لانعقاد تلك المسابقة، وهي حدث أثار حماس الكثير من الراغبين في المشاركة في الفعاليات لذا يرغبون في الاشتراك في التصويت على من يستحق الجائزة من تلك المسابقة.

رابط منقية الجزيرة تصويت 1446

تم الإعلان في الفترة الماضية عن المسابقة التي ستجمع كل من منقية تعرف بنخبة النخبة لصاحبها محمد الخياريني من المملكة البحرينية، والمنقية الخاصة بصاحبها محمد بن بطي وهي منقية تلاد المجاهيم وهي المتسابق الإماراتي، والتصويت يمكن أن يتم من خلال هذا الرابط، الجدير بالذكر أنه قد حدثت مشكلة فنية أو تقنية تسببت في عطل بموقع التصويت  وذلك بسبب الإقبال الجماهيري الكبير على التصويت من خلال هذا الموقع https://raialnadhar.com/، وهذا ما أدى للضغط الشديد على الموقع، والجهات المسؤولة عن الموقع بصدد إصلاح هذا العطل، وأدت منصة راعي النظر على أنها ستقوم بتعويض المتسابقين بمد الفترة الخاصة بالتصويت كي يتم تعويض المشركين، وإعطائهم الفرصة للحصول على الأصوات بفرص متكافئة.

جوائز منقية الجزيرة نسخة 2024

أعلن رئيس مجلس الإدارة في نادي الإبل عن  كافة الجوائز التي قد تم تخصيصها، وتلك الجوائز نوضحها من خلال الآتي:

  • يتم منح الفائز في المسابقة الفرصة كي يلتقي مع تلك الفعالية.
  • يحصل الفائز بالمنقية على الطائرة الخاصة وهي إحدى الجوائز التي تمنح للشخص الذي يمتلك تلك المنقية.
  • يحصل من يفوز في مسابقة منقية الجزيرة على جائزة الشداد وتعتبر واحدة من بين مجموعة الجوائز التي يحصل عليها الفائز في منقية الجزيرة لهذا العام.

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