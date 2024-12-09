اكتشفوا كل جديد حول “أعلى شهادات بنك مصر” حقيقة إصدار شهادة ادخار جديدة في بنك مصر بعائد 30% - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:23 صباحاً - يعد بنك مصر والبنك الأهلي المصري من أبرز وأعرق البنوك الموجودة في مصر، ويعرف بنك مصر بتقديم شهادات ادخار بعوائد عالية ومميزة، ومن أبرز شهادات بنك مصر شهادة طلعت حرب وشهادة ابن مصر حيث أنها شهادات ذات عوائد مميزة، وفي هذه الأوقات الحالية يبحث الأشخاص المستثمرين وعملاء بنك مصر عن حقيقة طرح شهادات بنك مصر ذات عائد 35% وعن الشهادات المتاحة الآن داخل البنك، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم حقيقة هذا الخبر وكافة التفاصيل الخاصة بشهادات بنك مصر.

حقيقة إصدار شهادة ادخار جديدة في بنك مصر بعائد 30%

لم يصدر بنك مصر حتى الآن أي خبر بطرح شهادة بنك مصر ذات عائد يصل إلى 30%، حيث أن أعلى عائد في شهادات بنك مصر الآن يصل إلى 27%، ولكن يقدم بنك مصر الكثير من الشهادات المتنوعة ذات العوائد المميزة، وبسبب كثرة البحث عن ذلك، فمن خلال السطور التالية سنوضح لكم أهم الشهادات المتاحة في بنك مصر الآن، وأعلى فوائد لهذه الشهادات.

شهادات بنك مصر

ومن خلال السطور التالية سنعرض لكم تفاصيل أبرز الشهادات المتاحة في بنك مصر الآن:

شهادة ابن مصر

مدة الشهادة تكون ثلاثة أعوام.

يبلغ عائدها في السنة الأولى نسبة 30%.

بينما يبلغ عائدها في السنة الثانية نسبة 25%.

ليصل عائدها في السنة الثالثة لنسبة 20%.

ويكون الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة هو 1000 جنيه وما يضاعفها.

شهادة طلعت حرب