اكتشفوا كل جديد حول شروط فتح حساب إلكترونيا في بنك الخرطوم أونلاين 2025 المستندات المطلوبة لفتح ذاك الحساب - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:28 صباحاً - توجد طريقتن يستطيع العميل من خلالهما أن يقوم بالاشتراك في خدمات بنك الخرطوم وفتح حساب منها بنكك اونلاين وهو تطبيق بنك الخرطوم الإلكتروني، والمتاح من خلاله مختلف الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لكل العملاء الجدد والحاليين، وهو من المزايا التي يقدمها المصرف لكافة العملاء لتوفير الوقت في طلب الخدمات وإتاحتها من المنزل، وفيما يأتي نستعرض أبرز ما يجب أن يتم من خطوات عبر تطبيق البنك لفتح الحساب المصرفي الجديد عبر التطبيق الإلكتروني بنكك المتاح استخدامه عبر الهاتف الجوال لاستكمال كل إجراءات فتح الحساب.

بنكك اونلاين فتح حساب جديد ببنك الخرطوم

سهل من خلال التطبيق الإلكتروني بنكك التابع لبنك الخرطوم أن تتبع تلك الخطوات المقبلة، وذلك لإتاحة الفرصة للتقديم على الحساب البنكي المتاح من خلال البنك وعبر تطبيقه، وذلك ما يتم وفقا لما يلي:

قم بزيارة هذا الرابط

أولا لا بد وأن يقوم المستخدم بخطوة تحميل التطبيق بنكك على الهاتف.

بعد التحميل يتم تثبيت التطبيق، ومن ثم تستكمل عملية التسجيل.

بعد التسجيل يمكن الدخول للصفحة الرئيسية، واختيار خدمة فتح حساب ببنك الخرطوم.

يتم تحديد اللغة المراد استخدامها إما العربية أو اختيار الإنجليزية.

تظهر أمام العميل نافذة جديدة تدخل فيها كل المعلومات لفتح الحساب الجديد ببنك الخرطوم.

شروط فتح حساب إلكترونيا في بنك الخرطوم

من الشروط التي لا بد وأن تستوفى بالكامل ما يأتي:

عمر المتقدم 18 سنة حد أدنى ولا يقل عن هذا العمر لقبول طلب فتح الحساب.

لا يتواجد أي حساب قبل ذلك في البنك لنفس العميل.

إرفاق الأوراق التي يطلبها البنك.

إيداع ما يعادل 10 آلاف جنيه سوداني.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب