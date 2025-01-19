الرياضة - 09:41 - سعر الذهب الآن في مصر.. تحديث مباشر للمعدن الأصفر في محلات الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 09:41 صباحاً - سجل سعر الذهب، حالة من الهدوء النسبي في آخر تحديث له على مدار تعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025، ليسجل سعر عيار الذهب 21 نحو 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب

وخلال السطور التالية يستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، سعر الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4320 جنيه 4297.25 جنيه عيار 22 3960 جنيها 3939 جنيه عيار 21 3780 جنيها 3760 جنيها عيار 18 3240 جنيه 3222.75 جنيه عيار 14 2520 جنيه 2506.75 جنيه عيار 12 2160 جنيه 2148.5 جنيه عيار 9 1620 جنيه 1611.5 جنيه

سعر الذهب الآن في مصر اليوم الأحد 19 يناير 2025

سعر الذهب عيار24

سعر الذهب عيار24: 4320 جنيها للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار22

سعر الذهب عيار22: 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار21

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر: 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار18

سعر الذهب عيار 18: 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار14

سعر الذهب عيار 14: 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار12

سعر الذهب عيار 12: 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار9

سعر الذهب عيار 9: 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم: 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سعر أوقية الذهب: 2703.38 دولا للبيع، و2702.33 دولار للشراء.