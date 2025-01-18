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منتخب الناشئات يخسر أمام الكاميرون بهدف ويودع تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

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منتخب الناشئات يخسر أمام الكاميرون بهدف ويودع تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

منتخب الناشئات يخسر أمام الكاميرون بهدف ويودع تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 06:00 مساءً - خسر منتخب الناشئات تحت 17 سنة أمام الكاميرون بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، على ملعب كويكونج أومنى سبورت بمدينة باخوسام الكاميرونية، وودع التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة الاثنين الماضى انتهت بفوز الكاميرون بخماسية نظيفة.

 

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكاميرون

اختتم منتخب مصر للناشئات تحت 17 عامًا، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب الكاميرون في لقاء العودة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بالمغرب، وتقام المباراة في تمام الثانية ظهر اليوم بتوقيت الكاميرون، الثالثة بتوقيت القاهرة.

أدى الفريق بقيادة مصطفى منير مرانه الأخير أمس الجمعة، على ملعب المباراة وسط حالة من الجدية والتركيز التي سيطرت على جميع اللاعبات.

منتخب مصر بزيه التقليدي أمام الكاميرون

في السياق ذاته، أقيم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، وأسفر عن ارتداء منتخب الناشئات المصرى القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما ترتدي حارسة المرمى طاقمًا أسودَ، فيما يظهر المنتخب الكاميروني بالقميص الأخضر والشورت الأحمر والجوارب الصفراء وترتدي الحارسة الأزرق الفاتح.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور اللوجستية الخاصة بالمباراة ومواعيد تحركات الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية.

حضر الاجتماع الفني، إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس البعثة، وأيمن حافظ المدير الإداري لمنتخب مصر، وديما محمد إداري المنتخب وحسني حسين مسؤول المهمات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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