الحساب الرسمي لـ "فيفا" يستعرض صورا لكأس العالم للأندية (صور) - أخبار كلمتك

الحساب الرسمي لـ "فيفا" يستعرض صورا لكأس العالم للأندية (صور) - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد - أخبار كلمتك

غرائب وطرائف دوري السيدات، احتساب هدف لـ مسار لم يدخل مرمى الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

غرائب وطرائف دوري السيدات، احتساب هدف لـ مسار لم يدخل مرمى الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب يبحث قضايا عدة في مقدمتها التجارة مع نظيره الصيني - أخبار كلمتك

ترامب يبحث قضايا عدة في مقدمتها التجارة مع نظيره الصيني - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة - أخبار كلمتك

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الجمعة 17 يناير 2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الجمعة 17 يناير 2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

حقيقة تجاهل العوضي لـ إحسان الترك، وزوجته تكشف رأيه في محمد رمضان وتامر حسني - أخبار كلمتك

حقيقة تجاهل العوضي لـ إحسان الترك، وزوجته تكشف رأيه في محمد رمضان وتامر حسني - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: التوسع في الاعتماد على محطات الطاقة المتجددة يوفر 269 مليون دولار سنويا - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: التوسع في الاعتماد على محطات الطاقة المتجددة يوفر 269 مليون دولار سنويا - أخبار كلمتك

شروط الالتحاق بوظيفة مهندس ميكانيكي في مصر للطيران - أخبار كلمتك

شروط الالتحاق بوظيفة مهندس ميكانيكي في مصر للطيران - أخبار كلمتك

افتتاح مسجدين جديدين في الجيزة بالصف و6 أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

افتتاح مسجدين جديدين في الجيزة بالصف و6 أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

التشكيل الرسمي لمباراة سموحة وزد في كأس مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التشكيل الرسمي لمباراة سموحة وزد في كأس مصر - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة سموحة وزد في كأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 04:40 مساءً - أعلن فريقا زد وسموحة، تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

تشكيل زد أمام سموحة 

في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد ، عبد الرحمن عماد، محمد إسماعيل.

خط الوسط: شادي حسين، مصطفى العش، أحمد عادل ميسي، محمد أشرف.

خط الهجوم:مصطفى زيكو، موتوموسي، ماتا ماجاسا 

ويتواجد على مقاعد بدلاء زد إف سي كل من: إسلام عبداللاه. مصطفى ميسي. كاموني. سامح ابراهيم.البانوبي. الصغيري. حمدي علاء. محمد مزيكا. علي جمال.

تشكيل سموحة أمام زد 

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: بركات حجاج. هشام حافظ. إسلام جابر. شريف رضا

خط الوسط: محمد كناريا. محمود صابر. دكوا دودو.

خط الهجوم: صامويل امادي. مصطفى البدري. محمد سالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

كأس الملك، ريال مدريد وسيلتا فيجو يلجآن للأشواط الإضافية بعد التعادل 2/2 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق