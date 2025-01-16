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موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 09:20 صباحاً - الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره حرس الحدود اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود 

 يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز. 

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة فيما يأتي حرس الحدود في المركز الـ16 برصيد 6 نقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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