دوري أبطال إفريقيا، الهلال السوداني يتأخر بهدف أمام يانج أفريكانز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 10:10 مساءً - دوري أبطال إفريقيا، انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال السوداني أمام يانج أفريكانز بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب “شيخا ولد بيديا” في موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

هدف التقدم ليانج أفريكانز اللاعب كاي في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

أعلن فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني تشكيلة فريقه لمواجهة يانج أفريكانز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على

تشكيل الهلال السوداني أمام يانج أفريكانز

يدخل فريق الهلال السوداني مباراته أمام يانج أفريكانز التنزاني بتشكيل مكون من:

عيسى فوفانا، ستيفن أيبولا، عثمانو ديوف، الطيب عبد الرازق، خاديم دياو، والي الدين خضر، قاسوما فوفانا، إيمي تيدنغ، سيرجي بوكو، محمد عبد الرحمن، أداما كوليبالي.

فريق الهلال السوداني، كلمتك

تشكيل يانج أفريكانز أمام الهلال

أما فريق يانج أفريكانز فيدخل مباراته أمام الهلال السوداني بتشكيل مكون من:

دجيجي ديارا - شوماري - جوب - إبراهيم بكا - شادراك لاساكا - خالد أوتشو - زوزوا - كاي - فوداثيري يحيى - كليمنت ميزيزي - برنس دوبي

طموحات الهلال السوداني أمام يانج أفريكانز

ويتطلع الهلال للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يضمن له التأهل إلى ربع النهائي، البطولة القارية الأقوى على مستوى الأندية.

في المقابل يدخل يانج أفريكانز المباراة بهدف الفوز على الهلال، وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز آماله في بلوغ الدور ربع النهائي.

ويأمل الهلال تحقيق الفوز ليضمن صدارة المجموعة بعد وصول الفريق إلى 10 كما يأمل إنهاء آمال منافسه التنزاني 4 نقاط، في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد مولودية الجزائر إلى 8 نقاط بعد فوزه على تي بي مازيمبي الذي فقد فرصته في التأهل بعد توقف رصيده عند نقطتين فقط.

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