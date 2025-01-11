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بهدف +90، بيراميدز يخطف فوزا غاليا من ساجرادا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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بهدف +90، بيراميدز يخطف فوزا غاليا من ساجرادا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

بهدف +90، بيراميدز يخطف فوزا غاليا من ساجرادا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 08:21 مساءً - خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا من ساجرادا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

أحرز مروان حمدي هدف بيراميدز والمباراة الوحيد في الدقيقة 90

 

إبراهيم عادل يقود بيراميدز في مواجهة ساجرادا 

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز  أعلن تشكيل فريقه أمام ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - طارق علاء - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

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حكام مباراة بيراميدز وساجرادا 


وادار اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، وعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

وراقب المباراة، أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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