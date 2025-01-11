الرياضة - 11:11 - حرائق كاليفورنيا لوس أنجلوس.. مشاهد مرعبة من الحادث الخطير (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:11 صباحاً - حرائق كاليفورنيا لوس أنجلوس.. التهم حريق الغابات المستعرة في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أكثر من ألف مبنى ومنزل، وهو ما أدى إلى خضوع 130 ألف ساكن لأمر الإخلاء على الفور، حيث طالت النيران أكثر من 34 ألف فدان وحولت أحياء بأكملها إلى رماد، حيث يعد من أكثر الحرائق تدميرًا في تاريخ المدينة الأمريكية.

حرائق كاليفورنيا لوس أنجلوس

وتسببت الرياح العاتية في تأجيج حرائق كاليفورنيا لوس أنجلوسالتي اجتاحت آلاف المنازل، فيما حذر خبراء الأرصاد، من أن الرياح يمكن أن تعصف بالمنطقة لعدة أيام وتتسبب في سقوط الأشجار واندلاع حرائق شديدة في المناطق التي لم تشهد أمطارا غزيرة منذ أشهر.

10 ضحايا حرائق كاليفورنيا لوس أنجلوس

وأفاد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، بأن عدد القتلى جراء حرائق كاليفورنيا لوس أنجلوس وصل إلى 10 أشخاص، وبحسب تصريحات قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا، بأن من المتوقع زيادة عدد القتلى، قائلًا: «لا أتوقع أنباء سارة.. فالأمر يبدو وكأن قنبلة ذرية سقطت على تلك المناطق»، بحسب سكاي نيوز عربية.

ونقلت قناة «سي إن إن» الأمريكية، عن مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس قوله «إنه جاري تحديد هوية جميع حالات الوفاة جراء الحرائق وإبلاغ ذويها بعد ذلك».

وفرضت الشرطة الأمريكية بولاية كاليفورنيا، أمس الجمعة، حظر تجوال في مناطق لوس أنجلوس لحماية الممتلكات التي تم إخلاؤها بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت المنطقة، لمدة لا تقل عن 3 أيام.

وقال قائد شرطة لوس أنجلوس روبرت لونا في مؤتمر صحفي، إن حظر التجوال ينطبق على المناطق التي تم إخلاؤها والتي تأثرت بحريق باليساديس وحريق إيتون، ومن المقرر أن يكون ساري المفعول من الساعة 6 من مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 6 من صباح السبت.

سبب حرائق لوس انجلوس

وقال الباحث في علم الحرائق بجامعة إدنبرة، روري هادن: «غالبًا ما يُعتبر المطر أمرًا سلبيًا بالنسبة للحرائق، فإذا انهمر المطر أثناء الحريق، فتأثيره سيكون سيئًا، لكن هطول الأمطار الذي يسبق الحريق يمكن أن يؤدي إلى نمو كثيف للنباتات، مما يُشكل وقودًا محتملًا».

وأضاف: «حين يأتي فصل من الطقس الجاف، فإنَّ تلك النباتات تجف بسرعة كبيرة، وتكون بكميات أكبر، مما يؤدي إلى تراكم مزيد من المواد القابلة للاشتعال».

وأوضحت عالمة الحرائق ماريا لوسيا فيريرا باربوسا من مركز البيئة والهيدرولوجيا بالمملكة المتحدة أن تعاقب فترات الرطوبة والجفاف في عام 2024 قد خلق بيئة مثالية لاندلاع حرائق الغابات.

النيران تلتهم منازل وقصور مشاهير هوليوود

وأدت حرائق الغابات، إلى الحاق الضرر بمنازل والقصور الفاخرة التي يملكها العديد من المشاهير والفنانين في هوليوود، إضافة إلى لاعبي كرة القدم القاطنين هناك، حيث أجبرت أوامر الإخلاء نحو 153 ألف شخص في لوس أنجلوس جراء الحرائق و166 ألفا آخرين تلقوا إنذارات للاستعداد لترك منازلهم والتوجه إلى مكان آخر في أسرع وقت، للنجاة من النيران.

والتهمت حرائق كاليفورنيا منازل نجوم هوليوود، إذ أعربوا عن حزنهم الشديد لما يحدث وسط محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والسيطرة على الحرائق التي التهمت الأخضر واليابس، حيث عبر بعض منهم عن حزنه من خلال نشر تدوينات قصيرة أو مقاطع فيديو، عبر حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكدوا أن خسائرهم تقدر بالملايين ومن بين أبرز هؤلاء النجوم: «الممثل الأمريكي، جيمس وودز - مولي سيمس - كريسي تيجان - ويتني كامينجز».