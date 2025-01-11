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الرياضة - 11:11 - سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يحقق رقما قياسيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:11 - سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يحقق رقما قياسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يحقق رقما قياسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:11 صباحاً - استقر سعر الذهب الآن في مستهل تداولات اليوم السبت 11 يناير 2025 في أسواق الصاغة ومحال المجوهرات في مصر، بحسب آخر تحديث له، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3785 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30280 جنيهًا للبيع، و30080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب الآن في سوق الصاغة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب الآن عيار 24 4325.75 جنيه 4297.25 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 22 3965.25 جنيه 3939 جنيهًا
سعر الذهب الآن عيار 21 3785 جنيهًا 3760 جنيهًا
سعر الذهب الآن عيار 18 3244.25 جنيه 3222.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 14 2523.25 جنيه 2506.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 12 2162.75 جنيه 2148.5 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 9 1622.25 جنيه 1611.5 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30280 جنيهًا 30080 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2690.56 دولار 2689.75 دولار
سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر بمستهل تعاملات اليوم السبت بالأسواق نحو 4325.75 جنيه للبيع، و4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وعن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، فوصل إلى 3965.25 جنيه للبيع، و3939 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 21

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية استقرارًا بمستهل ببداية اليوم السبت 11 يناير 2025 في الصاغة، ليسجل نحو 3785 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل استقرارًا بمستهل تعاملات اليوم في سوق الصاغة، حيث وصل إلى 3244.25 جنيه للبيع، و3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 9

وحافظ سعر الذهب عيار 9 ببداية تعاملات اليوم السبت، على استقراره حيث وصل إلى 1622.25 جنيه للبيع، و1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر بمستهل التعاملات في الأسواق نحو 30280 جنيهًا للبيع، و30080 جنيهًا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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