الرياضة - 09:51 - ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.. وفرص تأهل الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 09:51 صباحاً - ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.. يخوض فريق الأهلي مباراة هامة أمام نظيره فريق استاد أبيدجان، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويبحث الأهلي في مباراة اليوم أمام استاد أبيدجان عن العودة لطريق الانتصارات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد.

ويأمل المدرب السويسري مارسيل كولر في التغلب على الغيابات التي يعاني منها المارد الأحمر في مباراة اليوم، وقيادة الفريق لتحقيق انتصار هام قد يمنحه بطاقة التأهل حال تعثر فريق شباب بلوزداد الجزائري أمام أورلاندو بيراتس.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أورلاندو بيراتس في المركز الأول برصيد 8 نقاط.

الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

استاد أبيدجان في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

فرص الأهلي في التأهل إلى الدور المقبل

يحتاج الأهلي للفوز في مباراة اليوم أمام استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة، وتعثر شباب بلوزداد بالتعادل أو الهزيمة أمام أورلاندو بيراتس لضمان التأهل إلى الدور المقبل.

وفي حالة فوز الأهلي وفوز شباب بلوزداد سيتم تأجيل حسم التأهل إلى المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام أورلاندو بيراتس، والتي سيدخلها المارد الأحمر حينها برصيد 10 نقاط و9 نقاط للفريق الجزائري، و8 نقاط للفريق الجنوب إفريقي.

كما أن التعادل في مباراة اليوم أمام استاد أبيدجان سيؤجل حسم تأهل الأهلي إلى الدور المقبل للجولة الأخيرة بدور المجموعات، بغض النظر عن نتيجة مباراة شباب بلوزداد وأورلاندو بيراتس.