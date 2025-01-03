الرياضة - 08:00 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 08:00 مساءً - تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد.. أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا، مساء اليوم الجمعة، على شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ترتيب الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها «الأحمر» في المجموعة حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادل وحيد.

مشوار الأهلي في مجموعات دوري الأبطال

وافتتح الأهلي مشواره بدوري الأبطال بالفوز على ستاد أبيدجان (4-2)، قبل أن يفرض التعادل السلبي على مضيفه أورلاندو بيراتس، ثم الفوز الكبير على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف.

بينما يدخل فريق شباب بلوزداد تلك المواجهة، وهو في جعبته 3 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تلقى هزيمة مفاجأة أمام أورلاندو في الافتتاح، قبل أن يفوز خارج دياره أمام ستاد أبيدجان، قبل الهزيمة أمام الأهلي في الجولة الماضية.

وكان الأهلي اكتسح ضيفه شباب بلوزداد، الأسبوع الماضي بسداسية مقابل هدف، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي ليعتلي الأحمر صدارة المجموعة الثالثة والتي تضم أورلاندو الجنوب إفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري.

تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - أشرف داري - خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: عمرو السولية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي -كريم الدبيس.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم

وتشاهدون مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 2 بتعليق حسن العيدروس.