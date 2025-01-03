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وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

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وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 08:04 مساءً - الأهلي، أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا 

حراسة المرمي: الشناوي 

الدفاع: خالد عبد الفتاح، ربيعة، داري، يحيى عطية الله 

الوسط: امام عاشور، كوكا، السولية. 

الهجوم، الدبيس، وسام أبو علي، حسين الشحات

 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 

 

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

ترتيب مجموعة الأهلي

ونجح الأهلي في اعتلاء صدارة  ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد أورلاندو بيراتس في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرًا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات  – إمام عاشور – مروان عطية –  أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا – سمير محمد.

القيمة التسويقية للنادي الأهلي وشباب بلوزداد 

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت، فإن النادي الأهلي يتفوق على شباب بلوزداد بأكثر من ضعف القيمة التسويقية. 

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، إمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو. 

بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق شباب بلوزداد نحو 12.78 مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق الجزائري هو خانيسا مايو بقيمة 1.40 مليون يورو، ثم يليه اسلام سليماني بـ 1.20 مليون يورو، ثم أيكن محيوص بـ مليون يورو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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