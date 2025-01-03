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تاكيدا لانفراد كلمتك، مدرب بيراميدز يعفو عن إبراهيم عادل - أخبار كلمتك

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تاكيدا لانفراد كلمتك، مدرب بيراميدز يعفو عن إبراهيم عادل - أخبار كلمتك

تاكيدا لانفراد كلمتك، مدرب بيراميدز يعفو عن إبراهيم عادل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 04:00 مساءً - عفي الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن إبراهيم عادل، لاعب الفريق، بعد تنفيذه للعقوبة الموقعة عليه.

العفو عن إبراهيم عادل

وعاد إبراهيم عادل للمشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق بيراميدز مرة أخرى؛ استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

موعد عودة ابراهيم عادل

وكانت كلمتك قد انفردت بموعد العفو عن إبراهيم عادل ومدة الإيقاف وموعد عودته للتدريبات الجماعية بعد مباراة الجونة بالدوري المصري خلال الرابط التالي..

 

 

 

غرامة وإيقاف إبراهيم عادل 


وقرر المدير الفني للفريق السماوي كرونسلاف يورتشيتش عدم مشاركة إبراهيم عادل في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبه منفردا بعد واقعة اعتراضه أثناء تبديله في مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري الممتاز.

ووقع مسئولو نادي بيراميدز أيضا غرامة مالية على لاعب الفريق إبراهيم عادل قيمتها 50 ألف جنيه.

جاء ذلك بسبب اعتراض ابراهيم عادل على استبداله في الدقيقة 81 من مباراة فاركو يوم الأربعاء الماضي بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.

 

موعد مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

وتقرر أن يحل الترجي على بيراميدز في السادسة من مساء بعد غدا الأحد ٥ يناير المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات المجموعه الرابعة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وفاز فريق الترجي التونسي بمباراة الذهاب بثنائية نظيفة، لذلك يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للثأر من تلك الهزيمة وخطف صدارة المجموعة الرابعة منه.  

حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة بيراميدز والترجي الحكم الكونغولي، جيسي نوكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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