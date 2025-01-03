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الرياضة - 01:01 - بسبب تراجع الدولار.. ارتفاع سعر الذهب العالمي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:01 - بسبب تراجع الدولار.. ارتفاع سعر الذهب العالمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:01 - بسبب تراجع الدولار.. ارتفاع سعر الذهب العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 01:01 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب اليوم /الجمعة/ بسبب تراجع قيمة الدولار الأمريكي، كما يتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكسب أسبوعي، مع تحول الاهتمام للتغييرات السياسية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، التي قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية ومعدلات الفائدة في المستقبل.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى 2661.19 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى لها منذ الـ 13 من شهر ديسمبر الماضي، كما ارتفع الذهب نحو 1.6% منذ بداية الأسبوع حتى الآن.

كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتصل إلى 2675.40 دولار للأوقية.

فيما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، ما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أكثر يسرًا بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

كما أن حفل تنصيب ترامب رئيسًا للبلاد في الـ 20 من شهر يناير الجاري زاد من حالة عدم اليقين، مع توقعات أن تؤدي تعريفاته الجمركية المقترحة وسياسات الحمائية إلى التضخم وإشعال حروب تجارية محتملة.

وفيما يتعلق بالجبهة الجيوسياسية، فإن الضربات الجويية الإسرائيلية أدت إلى مصرع ما لا يقل عن 68 فلسطينيا في غزة، بالإضافة إلى توجيه روسيا ضربة بطائرة مسيرة بدون طيار على العاصمة الأوكرانية /كييف/ أول أمس /الأربعاء/، ما تسبب في إلحاق أضرار في ما لا قل عن مقاطعتين.

ويزدهر الذهب في بيئات معدل الفائدة المنخفض ويعمل كوسيلة للتحوط ضد حالات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

ومن غير المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة سوى مرتين خلال العام الجاري، بعد أن أجرى الشهر الماضي التخفيض الثالث على التوالي.

وتترقب الأسواق في الوقت الحالي بيانات فرص العمل الأمريكية وتقرير التوظيف، ومحاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، المقررة الأسبوع المقبل للحصول على مزيد من التوجيهات.

وفيما يتعلق بالمعاد النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة عند 29.58 دولار للأوقية، وارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 0.4% لتصل إلى 926.95 دولار للأوقية، كما زاد سعر البلاديوم بنسبة 0.2% لتصل إلى 913.18 دولار للأوقية، وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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