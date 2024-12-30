سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

تعادل أستون فيلا وبرايتون في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعادل أستون فيلا وبرايتون في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

تعادل أستون فيلا وبرايتون في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 11:12 مساءً - تعادل فريقا أستون فيلا وبرايتون بهدف لكل فريق بالشوط الأول على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة، من مباريات الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا ضد برايتون 

أحرز هدف برايتون سيمون في الدقيقة 12 وهدف أستون فيلا أولي واتكينز في الدقيقة 36.

تشكيل أستون فيلا ضد برايتون في الدوري الإنجليزي


جاء تشكيل أستون فيلا ضد برايتون كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا- ديوجو كارلوس- باو توريس- لوكاس دين.

وسط الميدان: كامارا- مكجين- يوري تيليمانس.

خط الهجوم: بايلي- أولي واتكينز- مورجان روجرز.

 

تشكيل برايتون 


الحارس الأساسي: فيربروجن.

الدفاع: طارق لامبتي- فان هيك- لويس دانك- إيجور.

خط الوسط: عياري- إنسيسكو- باليبا.

الهجوم: جرودا- جواو بيدرو- سيمون أدينجرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق