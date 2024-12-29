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الرياضة - 09:46 - محافظة البحيرة تقرر تعطيل الدراسة غداً الإثنين 30 ديسمبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:46 - محافظة البحيرة تقرر تعطيل الدراسة غداً الإثنين 30 ديسمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - محافظة البحيرة تقرر تعطيل الدراسة غداً الإثنين 30 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:46 مساءً - قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غداً الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية في نطاق المحافظة، وذلك حرصاً على أمن وسلامة الطلاب.

يأتي ذلك نتيجة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض المناطق لحالة من سوء الأحوال الجوية.

بيان محافظة البحيرة

ويشمل القرار جميع الطلاب والمعلمون، والمعلمون المعينين بنسبة الـ 5% وكذا جميع الأمهات التي ترعى طفل يقل عن 12 عاما، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات، مع انتظام سير العمل بجميع الدواوين والإدارات التعليمية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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