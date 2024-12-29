صلاح يقود ليفربول لاكتساح وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي(صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - الدوري الإنجليزي، فاز فريق ليفربول على وست هام بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهم في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "لندن الأولمبي".

أهداف مباراة ليفربول ووست هام

و سجل لويس دياز الهداف الأول لصالح فريق ليفربول، في مرمى وست هام يونايتد في الدقيقة 29 ، كما سجل جاكبو الهدف الثاني لليفربول في مرمى وست هام بالدقيقة 39 بصناعة من النجم المصري محمد صلاح.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في مرمى وست هام بالدقيقة 44، فيما أضاف أرنولد هدف ليفربول الرابع في الدقيقة 54.

و احرز جوتا هدف ليفربول الخامس في الدقيقة 84 بأسيست محمد صلاح.

تشكيل ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.



ترتيب ليفربول ووست هام

وبتلك النتيجة يعزز ليفربول صدارتة لبطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة، في حين يتوقف فريق وست هام عند النقطة 23 في المركز الثالث عشر في جدول البطولة.

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