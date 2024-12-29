عاجل:جماعة الحوثي توجه رسالة للسعودية وتطالبها بعدم التدخل بهذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:جماعة الحوثي توجه رسالة للسعودية وتطالبها بعدم التدخل بهذا الأمر - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي مدير امن مطار عدن بوفاة والده - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي مدير امن مطار عدن بوفاة والده - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - «إسرائيل» ترصد سادس تفش لأنفلونزا الطيور منذ بداية الشتاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - «إسرائيل» ترصد سادس تفش لأنفلونزا الطيور منذ بداية الشتاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري بثنائية أمام الاتحاد السكندري «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري بثنائية أمام الاتحاد السكندري «فيديو» - أخبار كلمتك

حماس تكشف سبب عرقلة صفقة التهدئة فى غزة - أخبار كلمتك

حماس تكشف سبب عرقلة صفقة التهدئة فى غزة - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلي بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلي بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

بحضور مفتي الجمهورية.. المركز الثقافي القبطي ينظم ندوة بعنوان «التسامح والمحبة أساس البناء والتقدم» - أخبار كلمتك

بحضور مفتي الجمهورية.. المركز الثقافي القبطي ينظم ندوة بعنوان «التسامح والمحبة أساس البناء والتقدم» - أخبار كلمتك

«الشباب والرياضة» تفتح باب التقدم لبرنامج الدبلوماسية الشبابية في نسخته الثالثة - أخبار كلمتك

«الشباب والرياضة» تفتح باب التقدم لبرنامج الدبلوماسية الشبابية في نسخته الثالثة - أخبار كلمتك

ترقب المعركة الحاسمة لأنها جماعة الحـ.وثي - أخبار كلمتك

ترقب المعركة الحاسمة لأنها جماعة الحـ.وثي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - أستاذ بجامعة الأزهر يوضح حكم قراءة حظك اليوم والأبراج - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - أستاذ بجامعة الأزهر يوضح حكم قراءة حظك اليوم والأبراج - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

صلاح يقود ليفربول لاكتساح وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي(صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صلاح يقود ليفربول لاكتساح وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي(صور) - أخبار كلمتك

صلاح يقود ليفربول لاكتساح وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي(صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - الدوري الإنجليزي، فاز فريق ليفربول على وست هام بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهم في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "لندن الأولمبي".

أهداف مباراة ليفربول ووست هام 

و سجل لويس دياز الهداف الأول  لصالح فريق ليفربول، في مرمى وست هام يونايتد في الدقيقة 29 ، كما سجل جاكبو الهدف الثاني لليفربول في مرمى وست هام بالدقيقة 39 بصناعة من النجم المصري محمد صلاح.

8b6d6844a0.jpg

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في مرمى وست هام بالدقيقة 44، فيما أضاف أرنولد هدف ليفربول  الرابع في الدقيقة 54. 

5f465ac250.jpg

و احرز جوتا هدف ليفربول الخامس في الدقيقة 84 بأسيست محمد صلاح. 

be765939b9.jpg
f6fb95049b.jpg

تشكيل ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

الصورة


ترتيب ليفربول ووست هام 

 

وبتلك النتيجة يعزز ليفربول صدارتة لبطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة، في حين يتوقف فريق وست هام عند النقطة 23 في المركز الثالث عشر في جدول البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 06:16 - أبرزها ليفربول ضد وست هام.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق