مانشستر سيتي يعود لسكة الانتصارات ويفوز على ليستر 2-0 بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره ليستر سيتي بهدفين دون رد ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسجل البرازيلي سافينيو هدف التقدم للسيتي في الشوط الأول من المباراة.

ثم سجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الشوط الثاني من المباراة.

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمباراة ليستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ليستر سيتي

وجاءت تشكيلة السيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: لويس، أكانجي، آكي، جفارديول.

الوسط: كوفاسيتش، دي بروين، برناردو سيلفا.

الهجوم: سافينيو، هالاند، فودين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كارسون، كايل ووكر، جاك جريليش، جيريمي دوكو، إيلكاي جوندوجان، سيمبسون بوسي، موباما، أوريلي، مكاتي.

تشكيل ليستر سيتي امام مانشستر سيتي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 31 نقطة، بينما يقع ليستر سيتي في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

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