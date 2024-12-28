الرياضة - 08:36 - القاهرة تسجل 10 درجات.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 08:36 مساءً - حالة الطقس.. نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا جديدًا بشأن حالة الطقس الآن في مصر، حيث تشير أحدث صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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حالة الطقس الآن

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء شديدة البرودة الآن على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أن الصغرى المتوقعة على القاهرة 10 درجات.

حالة الطقس غدا الأحد 29 ديسمبر 2024

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص أمطار متوسطة ورعدية أحياناً، غدا الأحد، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت «الأرصاد» من نشاط الرياح، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.