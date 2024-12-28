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الرياضة - 08:36 - القاهرة تسجل 10 درجات.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:36 - القاهرة تسجل 10 درجات.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - القاهرة تسجل 10 درجات.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 08:36 مساءً - حالة الطقس.. نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا جديدًا بشأن حالة الطقس الآن في مصر، حيث تشير أحدث صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس الآن

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء شديدة البرودة الآن على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أن الصغرى المتوقعة على القاهرة 10 درجات.

أحدث صور الأقمار الصناعية

حالة الطقس غدا الأحد 29 ديسمبر 2024

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص أمطار متوسطة ورعدية أحياناً، غدا الأحد، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت «الأرصاد» من نشاط الرياح، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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