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بيراميدز يضرب فاركو بثلاثية في الدوري المصري - أخبار كلمتك

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بيراميدز يضرب فاركو بثلاثية في الدوري المصري - أخبار كلمتك

بيراميدز يضرب فاركو بثلاثية في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:10 مساءً - الدوري المصري، فاز فريق بيراميدز على نظيره فاركو، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من فريق بيراميدز، وكانت أولى الفرص في الدقيقة السابعة، عن طريق وليد الكرتي الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 19، أهدر فيستون مايييلي مهاجم بيراميدز فرصة ذهبية للتقدم بعد ركلة ركنية نفذها كريم حافظ بكرة عرضية قابلها ماييلي برأسية ارتطمت بالعارضة وذهبت إلى الكرتي الذي سددها بالرأس ولكن ذهبت بين أحضان شيكا حارس مرمى فاركو.

وفي الدقيقة 22، أحرز محمد الشيبي لاعب بيراميدز هدف فريقه الأول بعد عرضية من الجهة اليسري أرسلها كريم حافظ حاول إبعادها محمد سعيد شيكا ولكن كان على حدود منطقة الجزاء الشيبي الذي سددها سكنت أقصي يمين المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز بيراميدز هدفه الثاني عن طريق صديق أوجولا في الدقيقة 53، بعد جملة تكتيكية من لاعبى الفريق السماوي انتهت باختراق من الجهة اليسري من إبراهيم عادل وأرسل كرة عرضية إلى صديق الذي كان فى منطقة الجزاء سددها الأخير سكنت المرمى.

وفي الدقيقة 68، أحرز بيراميدز هدفه الثالث عن طريق فيستون ماييلي بعد هجمة مرتدة انطلق بها محمد الشيبي ومررها إلى ماييلي الذي ركض خلف المدافعين وانفرد ثم سددها سكنت المرمى، لنيتهي اللقاء بفوز كبير لفريق بيراميدز بثلاثية نظيفة.

 

تشكيل بيراميدز أمام فاركو في الدوري المصري

وجاء تشكيل بيراميدز أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من أحمد ميهوب - علي جبر - بلاتي توريه - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس

 

ترتيب بيراميدز وفاركو

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر، بعد خوض الفريق السماوي 6 مباريات فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء، وسجل لاعبو الفريق السماوى 10 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

فيما يحتل فريق فاركو المركز التاسع برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراتين، سجل لاعبو فاركو 7 أهداف واستقبلت شباكهم مثلها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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