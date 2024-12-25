تعادل مثير بين الإسماعيلي وحرس الحدود في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - الدوري المصري، انتهت مواجهة الإسماعيلي وحرس الحدود، بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري.

بدأت الخطورة في الدقيقة الخامسة من حرس الحدود، بعد كرة عرضية من جهة اليسار قابلها حازم محمد لاعب الفريق العسكري برأسية من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس الإسماعيلي.

وفي الدقيقة الثامنة، أطلق محمود ممدوح لاعب حرس الحدود تسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس الإسماعيلي كمال السيد، تبعها تسديدة من فوزي الحناوي لاعب الحرس أمسك بها حارس الدراويش.

وفي الدقيقة 22، أحرز الحرس هدفه الأول عن طريق محمود ممدوح بعد كرة عرضية من هعهموفوسي من يمين منطقة الجزاء قابلها ممدوح بتسديدة قوية سكنت أعلى يسار المرمى.

وفي الدقيقة 27، رد الإسماعيلي بتسديدة من مروان حمدي ولكنها جاءت في الشباك الخارجية للمرمى.

وشهدت الدقائق المتبقية محاولات عديدة من لاعبي الإسماعيلي لتسجيل هدف التعادل إلا أنها لم ترتق لمستوى الخطورة، لينتهي الشوط الأول بتقدم حرس الحدود على الدراويش بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز حرس الحدود هدفه الثاني عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 47، بعدما سجل محمد بيومي لاعب الإسماعيلي هدفا بالخطأ في مرماه بعد ركلة حرة للحرس جهة اليمين نفذها فوزي الحناوي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول بيومي إبعادها ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ.

وفي الدقيقة 54، أحرز الإسماعيلي هدف تقليص النتيجة عن طريق علي الملواني بعد كرة عرضية من خالد النبريص من داخل منطقة الجزاء قابلها علي الملواني بتسديدة من مرة واحدة بباطن القدم اليمنى سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة 60، احتسب الحكم ركلة جزاء للإسماعيلي بعد إعاقة محمد سيحا حارس حرس الحدود للاعب إريك تراوري، ليتصدى لها مروان حمدي ويسددها بنجاح محرزا هدف التعادل الثاني للدراويش.



تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد في الدوري المصري

جاء تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود في الدوري المصري كالتالي:

ترتيب الإسماعيلي وحرس الحدود في جدول ترتيب الدوري المصري

بتلك النتيجة يرفع الإسماعيلي الإسماعيلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر، جمعها من فوز و3 تعادلات وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

فيما يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات و3 هزائم ولم يعرف الفوز حتى الآن، سجل لاعبو الحرس 3 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

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