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تفاصيل اختصاصات اللجنة الفنية الجديدة باتحاد الكرة وعلاقاتها بالمنتخب الأول - أخبار كلمتك

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تفاصيل اختصاصات اللجنة الفنية الجديدة باتحاد الكرة وعلاقاتها بالمنتخب الأول - أخبار كلمتك

تفاصيل اختصاصات اللجنة الفنية الجديدة باتحاد الكرة وعلاقاتها بالمنتخب الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - أكد مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، أن اجتماع مجلس الجبلاية، المقرر انعقاده غدا الأربعاء بمقر اتحاد الكرة بمدينة 6 أكتوبر، يشهد الكشف عن تشكيل اللجنة الفنية الجديدة بالاتحاد

دور اللجنة الفنية باتحاد الكرة

وكشف المصدر لكلمتك عن طبيعة ومهام اللجنة الفنية، حيث تتولى تقييم الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، والتشاور مع الأجهزة الفنية حول برامج إعداد هذه المنتخبات وتحديد المباريات الودية الأكثر نفعا لها.

أضاف المصدر، أن اللجنة ستكون مسئولة مستقبلا عن اختيار الأجهزة الفنية لكافة المنتخبات خلال السنوات الأربع المقبلة، بناءا على أسس ومعايير علمية سليمة.

أيضا يتكون اللجنة مسئولة عن وضع تصور لتطوير مسابقات الشباب والناشئين في كافة المراحل السنية، بما ينعكس برفع مستوى كرة القدم المصرية، واستكشاف المواهب الكروية 

حسام حسن المدير الفني لاتحاد الكرة، كلمتك

اللجنة ليس لها علاقة بالمنتخب الأول

أضاف المصدر، أن اللجنة الفنية لن تتدخل في عمل الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، موضحا أن حسام حسن له مطلق الحرية في اختيار أي لاعب واستبعاد آخر، وليس من اختصاصات اللجنة التدخل في اختيارات اللاعبين.

وأضاف المصدر، أن هاني أبو ريدة سيوجه اللجنة الفنية لدعم حسام حسن وجهازه وتوفير كافة مطالبهم ومساعدتهم على قيادة منتخب مصر إلى كأس العالم 2026".

وتابع:"أبو ريدة يشكل اللجنة الفنية من أجل تطوير المنتخبات وليس الصدام مع حسام حسن أو غيره من الأجهزة الفنية.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة الفنية ستضم قامات كروية كبيرة مثل حسن شحاتة وأحمد حسن ومحمد فضل وعبد الظاهر السقا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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