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التاريخ ينصف منتخب الكويت أمام الإمارات قبل مباراة "خليجي 26" - أخبار كلمتك

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التاريخ ينصف منتخب الكويت أمام الإمارات قبل مباراة "خليجي 26" - أخبار كلمتك

التاريخ ينصف منتخب الكويت أمام الإمارات قبل مباراة "خليجي 26" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - خليجي 26، تستعد كرة القدم الخليجية لمواجهة قوية اليوم الثلاثاء، حين يستضيف ستاد جابر مبارك الحمد الصباح مباراة  نارية تجمع منتخبي عمان وقطر في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي.

ويتواجد المنتخبان الكويتي والإماراتي في المجموعة الأولى لخليجي 26، رفقة كل من قطر وعمان.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام في نسختها الـ26.

تاريخ مواجهات الإمارات ضد الكويت في جميع البطولات

المواجهات المباشرة بين المنتخبين تشير إلى التكافؤ الكبير بينهما، فقد تقابلا في 44 مباراة من قبل، حقق منتخب الكويت الفوز في 19 مباراة، بينما فازت الإمارات في 17 مواجهة، وتعادلا في 8 مناسبات.

وسجلت الكويت 79 هدفا في شباك الإمارات التي لم تصل لمرمى الأزرق إلا 48 مرة فقط.

الأزرق هو صاحب الرقم القياسي في الوصول لنهائي كأس الخليج العربي، وهو البطل التاريخي للبطولة، حيث وصل للنهائي 11 مرة من قبل رفع من خلالها الكأس في 11 مناسبة، ولم يخسر إلا بمباراة نهائي واحدة كانت عام 1979.

على الجانب الآخر، استطاع منتخب الامارات  الوصول لنهائي خليجي 5 مراتٍ من قبل، استطاعوا من خلالها حصد نسختين عامي “2007، 2013″، فيما خسروا ثلاث نهائيات أعوام “1986، 1988، 1994”.

وتأتي هذه المباراة في وقت حرج لكلا المنتخبين، حيث يسعيان جاهدين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للتقدم خطوة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة بعد أن تعادل الفريقان في مباراتيهما الافتتاحية، مما يجعل المنافسة أكثر إثارة وتشويقًا.

 

وتعادل منتخب عمان أمام الكويت بينما تعادل منتخب قطر أمام الإمارات بنفس النتيجة 1-1.

ويسعى منتخب عمان بقيادة مدربه إلى تقديم أداء قوي والتفوق على نظيره القطري، من أجل تحسين موقعه في ترتيب المجموعة والتأهل إلى الدور القادم.

من جانبه، يأمل منتخب قطر في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز فرص تأهله إلى الدور نصف النهائي والاقتراب من تحقيق اللقب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام المباراة المرتقبة بين عمان وقطر غدًا  الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، على أرضية ستاد جابر مبارك الحمد الصباح.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام  الساعة 4:25 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الرياضية لمباراة قطر وعمان 

وسيتم نقل المباراة مباشرة، ومن بينها قنوات الكأس القطرية، والكويت الرياضية، وأبو ظبي الرياضية، وقناة SSC.

مجموعات كأس الخليج «خليجي 26

ويتواجد في بطولة كأس الخليج العربي 8 منتخبات، هم (السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن)، مقسمة على مجموعتين، كل أربع منتخبات في مجموعة.

المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات.

المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.

ترتيب المجموعة الأولى


1- الكويت: نقطة.

2- عمان: نقطة.

3- الإمارات: نقطة.

4- قطر: نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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