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كولر يستقر على إعادة إمام عاشور لتشكيل الأهلي الأساسي أمام المصري - أخبار كلمتك

كولر يستقر على إعادة إمام عاشور لتشكيل الأهلي الأساسي أمام المصري - أخبار كلمتك

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كولر يستقر على إعادة إمام عاشور لتشكيل الأهلي الأساسي أمام المصري - أخبار كلمتك

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كولر يستقر على إعادة إمام عاشور لتشكيل الأهلي الأساسي أمام المصري - أخبار كلمتك

كولر يستقر على إعادة إمام عاشور لتشكيل الأهلي الأساسي أمام المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:50 مساءً - أستقر مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إعادة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق إلى التشكيل الأساسي للأهلي في مباراته أمام المصري البورسعيدي والمقرر لها في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان إمام عاشور بدء مباراة الأهلي وشباب بلوزداد على مقاعد البدلاء قبل أن يحل بديلا لزميله خالد عبد الفتاح في الدقيقة 46.

 

ويبدأ الأهلي استعداداته اليوم دون راحة بعد الفوز أمس على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد بدوري الأبطال، وذلك تأهبًا لمواجهة المصري الخميس المقبل على ستاد برج العرب ضمن منافسات دوري نايل.

ويخوض لاعبو الأهلي الذين شاركوا فى مباراة شباب بلوزداد أمس مرانًا استشفائيًّا على أن يخوض باقي اللاعبين مرانًا قويًّا على ملاعب النادي بمدينة نصر.

موعد مباراة الأهلي والمصرى والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير في الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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